"Paghi la caparra per la casa in affitto e lui sparisce coi soldi": allarme sulla truffa agli studenti a Napoli Corre sui social, nei gruppi dedicati agli studenti che cercano case in affitto a Napoli, l'allarme per una presunta truffa: chi mette in affitto l'appartamento, dopo aver intascato la caparra, sparisce con i soldi.

A cura di Valerio Papadia

Sui social network, soprattutto su Facebook, non è difficile imbattersi in molti gruppi in cui migliaia di studenti, siano autoctoni o proveniente da altre regioni e Paesi, cercano case in affitto a Napoli. Ragazzi pubblicano i loro annunci, così come fanno anche privati locatori o agenzie immobiliari, che cercano di soddisfare la loro richiesta. Corre proprio su questi gruppi in cui tantissimi studenti cercano casa in affitto per studiare negli atenei della città un allarme, che mette in guardia gli iscritti su una presunta truffa che si insidia proprio tra quegli annunci: un locatore propone una casa in affitto nel quartiere Materdei e, dopo averla fatta visionare e aver ricevuto la caparra per l'affitto, sparisce con i soldi.

È una ragazza, come detto in uno dei tanti gruppi in cui si condividono annunci immobiliari per studenti a Napoli, a mettere in guardia altri malcapitati che potrebbero cadere nella presunta truffa. "All'inizio vi farà vedere la casa – scrive la studentessa – dentro ci saranno gli studenti, quindi sarete presi in inganno da questa cosa. Spoiler: una volta fatto il bonifico inventerà 300 scuse diverse".

Il racconto della ragazza prosegue: "Al momento in cui gli direte che siete a Napoli per entrare in casa, o sparisce o inventerà scuse. Tra l'altro metterà anche una certa pressione per questo benedetto bonifico. Non ci cascate, amici".