Pagamenti per lavori mai eseguiti all’ospedale Cotugno di Napoli: emessi due inviti a dedurre La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato un invito a dedurre nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili di aver provocato un danno patrimoniale all’Azienda Ospedaliera dei Colli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Lavori pagati ma mai eseguiti all'ospedale Cotugno di Napoli: per questo il Nucleo di Polizia Economico-Giudiziaria della Guardia di Finanza, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, ha notificato un invito a dedurre nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili di aver provocato un ingente danno patrimoniale all'Azienda Ospedaliera dei Colli. Nei confronti di uno dei destinatari del provvedimento, inoltre, è stato eseguito un sequestro conservativo di beni per un valore di 3.329.504,20 euro.

Le indagini, scaturite dopo la denuncia della direzione generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, hanno permesso di accertare il pagamento di lavori di ristrutturazione e manutenzione mai effettivamente svolti all'ospedale Cotugno, da parte di due società sprovviste di maestranze e della documentazione attestante la regolarità contributiva e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le società, rivelatesi vere e proprie "scatole vuote", hanno beneficiato di sostanziosi bonifici grazie alla compiacenza dell'ex direttore dell'Ufficio tecnico manutentivo del nosocomio napoletano che, grazie alla complicità di un sodale, ha presieduto a tutto l'iter, dall’avvio delle gare fino all’attestazione di regolare esecuzione dei lavori e di liquidazione.

È emerso, inoltre, che una delle due società beneficiarie della frode era amministrata dal nipote del principale responsabile, verso il quale, come già accennato, è stato disposto anche il sequestro di beni, nella fattispecie due immobili ubicati nella provincia di Mantova, del valore superiore ai 3 milioni di euro.