Paga 400 euro per l’affitto di una casa vacanze ad Ascea, ma è una truffa

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aveva pagato 400 euro di anticipo per prenotare una casa per le vacanze estive in Cilento: ma in realtà era tutta una truffa organizzata da un uomo che, non possedendo neppure la casa in questione né altre in zona, si era finto il legittimo proprietario, facendosi pagare un lauto anticipo per la presunta prenotazione, che poi si è rilevata essere a tutti gli effetti una truffa orchestrata ai danni dell'uomo. Non è la prima volta che in Campania questi fenomeni avvengano soprattutto nell'area del Cilento, dove la richiesta di casa-vacanze è altissima da sempre. E spesso, nascondendosi dietro annunci farlocchi in Rete, ad agire sono proprio i truffatori che sfruttando quest'altissima richiesta, riescono a creare gli specchietti per le allodole, dove purtroppo persone ignare vanno a finire.

L'ultimo episodio è avvenuto ad Ascea, in provincia di Salerno: qui un uomo della provincia di Napoli aveva visto una casa vacanze da affittare per l'estate, e aveva contattato la persona che si spacciava per il proprietario dell'immobile chiedendo informazione. Dopo una normale trattativa, l'uomo che si fingeva il proprietario ha chiesto una caparra di 400 euro per bloccare la casa vacanze: la vittima, del tutto ignara, ha quindi pagato l'anticipo credendo di aver affittato così l'immobile per tutto il mese di agosto. E invece, la scoperta: già dopo il pagamento, il finto proprietario aveva fatto perdere le proprie tracce, per poi diventare in breve tempo irreperibile. A quel punto la vittima ha deciso di contattare i carabinieri che hanno così avviato le indagini, scoprendo la truffa. Alla fine, dopo settimane, gli inquirenti sono riusciti a risalire alle vera identità dell'uomo, un cinquantenne napoletano come la vittima, e lo hanno denunciato in stato di libertà per truffa: è anche emerso che già in passato l'uomo avesse compiuto fatti simili, tanto da essere già noto alle forze dell'ordine per questo reato.