Padre uccide figlio e si suicida a Mariglianella, lite per eredità dietro omicidio-suicidio Sarebbe legato a questioni ereditarie l’omicidio-suicidio di ieri a Mariglianella (Napoli), dove il 79enne Telesforo Basso ha ucciso il figlio Giuseppe e si è suicidato.

A cura di Nico Falco

Sarebbe riconducibile a una questione di eredità l'omicidio suicidio di ieri di Mariglianella, in provincia di Napoli, dove un uomo ha ammazzato il figlio a colpi di pistola e si è poi tolto la vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno in queste ore ricostruendo la vicenda. Secondo una prima versione, che al momento resta al vaglio degli investigatori, ci sarebbe stata tra i due una furiosa lite, durante la quale Telesforo Basso, 79enne di Castello di Cisterna, pregiudicato, vedovo, pensionato, avrebbe ucciso il figlio, il 54enne Giuseppe Basso, operaio, pregiudicato, per poi suicidarsi all'interno della propria automobile.

A chiamare i carabinieri, ieri sera, era stato il figlio 24enne della prima vittima, che aveva rinvenuto il corpo del padre ormai senza vita nell'abitazione del nonno, in via Torino. Era intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile. Il cadavere presentava diverse ferite da arma da fuoco e da coltello, dai primi accertamenti è stato evidente che si fosse trattato di un omicidio e i sospetti si sono concentrati sul padre, il 79enne, che al momento non era in casa e risultava irreperibile.

Il corpo dell'uomo è stato scoperto da una pattuglia dei carabinieri all'interno di un'automobile in traversa delle Rose, a Castello di Cisterna: si era ucciso sparandosi un colpo di pistola alla tempia. Secondo la ricostruzione su cui stanno al momento lavorando gli investigatori Giuseppe Basso, residente ad Acerra, avrebbe raggiunto l'abitazione del padre a Mariglianella, dove ci sarebbe stata la discussione, che sarebbe stata incentrata sull'eredità di un edificio. La pistola usata per i delitti è risultata essere illegalmente detenuta.