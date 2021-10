Ottantenne fermato dai vigili con una prostituta: “Sono vedovo”. Ma è falso: la moglie lo aspettava in ospedale Un 81enne di Vallo della Lucania è stato sorpreso ad Eboli con una prostituta, nei pressi della pineta. L’uomo ha provato a giustificarsi dicendo di essere rimasto vedovo da tempo, ma in realtà la moglie lo attendeva in ospedale, dal quale l’uomo si era allontanato durante alcune terapie per un intervento all’anca.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo hanno sorpreso con una prostituta nella propria automobile, e lui ha provato a giustificarsi dicendo di essere vedovo. Ma in realtà la moglie lo aspettava in ospedale, dove l'uomo si era sottoposto a delle terapie per l'anca, allontanandosi di nascosto. Alla fine gli agenti della polizia municipale di Eboli lo hanno multato per duecento euro e lo hanno riaccompagnato dalla moglie, ignara di tutto e che nel frattempo provava a rintracciarlo al cellulare.

Protagonista della storia un ottantunenne di Vallo della Lucania, in Cilento, che si era recato al Campolongo Hospital di Eboli per un ciclo di terapia per un intervento all'anca. L'uomo, finite le terapie, aveva deciso di allontanarsi mentre la moglie era in sala d'attesa, raggiungendo la pineta della zona costiera per avere un rapporto sessuale con una prostituta. Ma è incappato in un controllo della Polizia Municipale di Eboli, guidati dal tenente colonnello Sigismondo Lettieri, ed a quel punto ha provato a giustificarsi coi vigili, dicendo che aveva deciso di avere un rapporto occasionale perché era rimasto solo dopo la morte della moglie. Ma i poliziotti hanno notato che il cellulare dell'uomo stava squillando all'impazzata, e che la persona che stava chiamando era proprio la moglie dell'uomo, che lo stava aspettando in sala d'attesa dell'ospedale ignara di tutto e che si era allarmata non vedendo uscire il marito dalla sala delle terapie dove era entrato qualche ora prima. E così per lui è arrivata una multa da duecento euro prima ed il riaccompagnamento presso la struttura dalla quale si era allontanato all'insaputa di tutti, moglie compresa, subito dopo.