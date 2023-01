Ospedali a corto di infermieri: in 28 trasferiti dal Loreto agli altri dell’Asl Napoli 1 Per sopperire alla mancanza di personale dell’Ospedale del Mare, del Pellegrini e del San Paolo l’Asl Napoli 1 ha trasferito 28 infermieri del Loreto Mare.

A cura di Nico Falco

Ventotto infermieri del Loreto Mare sono stati trasferiti presso altri ospedali napoletani. Decisione dell'Asl Napoli 1, che in questo modo ha voluto cercare di tamponare la carenza di personale del Pellegrini, del San Paolo e dell'Ospedale del Mare, spostando risorse da un presidio in cui evidentemente venivano considerate in esubero o comunque in numero eccessivo rispetto alle esigenze attuali e del prossimo futuro.

La disposizione di servizio (la numero 9 del 19 gennaio 2023), che Fanpage.it ha potuto visionare, è firmata dal direttore amministrativo dell'Asl Napoli 1, Michele Ciarfera, dal direttore generale Ciro Verdoliva e dal direttore sanitario Maria Corvino. Non viene menzionata la ratio della scelta delle risorse da spostare, ma alla base potrebbe esserci sia una considerazione sull'effettiva esigenza del Loreto Mare, sia l'obiettivo, già dichiarato dall'Asl Napoli 1, di rendere sempre più centrale il ruolo dell'Ospedale del Mare, struttura a cui sono destinati 12 dei 28 infermieri trasferiti.

Dal Loreto Mare 28 infermieri trasferiti agli altri ospedali di Napoli

Il documento cita "le esigenze di servizio del presidio ospedaliero Ospedale del Mare, del presidio ospedaliero Pellegrini e del presidio ospedaliero San Paolo" e dispone l'assegnazione, con decorrenza immediata, i 28 infermieri del Santa Maria di Loreto Nuovo (questo il nome ufficiale dell'ospedale di via Amerigo Vespucci) verso le altre strutture. Nel dettaglio: 12 all'Ospedale del Mare, 8 al Pellegrini, 8 al San Paolo.