Orrore nel cimitero di Poggioreale, tombe distrutte: visibili i resti umani Il Cimitero di Poggioreale abbandonato al degrado. Il muro di cinta dell’antico camposanto di Napoli sgretolato in più punti, i cornicioni delle cappelle pericolanti, mentre dalle tombe aperte spuntano i resti dei defunti posti in bella mostra, come si vede in una foto dove una salma che emerge da una tomba viene coperta con un pannello di plexiglass per pudore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Cimitero di Poggioreale abbandonato al degrado. Il muro di cinta dell’antico camposanto di Napoli sgretolato in più punti, i cornicioni delle cappelle pericolanti, mentre dalle tombe aperte spuntano i resti dei defunti posti in bella mostra, come si vede in una foto dove una salma che emerge da una tomba viene coperta con un pannello di plexiglass per pudore. E, ancora, vegetazione incolta ovunque. A segnalare il caso è l’avvocato Gennaro Esposito, presidente del comitato Vivibilità Cittadina di Napoli, che ha raccolto anche un corposo dossier fotografico da una cittadina in questi giorni che testimonia lo stato di incuria in cui versa attualmente il cimitero di Poggioreale.

“Quei resti di defunti che emergono dalle tombe – sottolinea Gennaro Esposito – mi hanno fatto particolarmente impressione. Qualcuno ha tentato di coprire quello scempio con un pezzo di plexiglass. Qualche anno fa denunciammo il degrado e l’abbandono della Cappella di Matilde Serao, nella occasione avemmo modo di vedere il resto del cimitero in un degrado che oggi è purtroppo nettamente peggiorato. Crediamo che una città che non cura il ricordo dei propri cittadini non abbia futuro è ciò ci indigna non poco”. Esposito, quindi, suggerisce di chiudere il camposanto temporaneamente per fare i dovuti lavori di manutenzione, considerato lo stato di rischio igienico-sanitario per i visitatori che vanno a trovare i propri cari. Una situazione di degrado che purtroppo va avanti da molti anni, come denunciato più volte, alla quale il Comune di Napoli sembra non riuscire a trovare una soluzione. Nel corso degli anni, purtroppo, a causa dei pensionamenti il personale si è sempre più ridotto all'osso.