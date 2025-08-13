napoli
video suggerito
video suggerito

Orologi di lusso, gioielli, auto e soldi: blitz dei carabinieri nei campi rom di Napoli e provincia

Numerosi i controlli operati dai carabinieri negli ultimi mesi nei campi rom che sorgono a Napoli e provincia: i militari dell’Arma hanno sequestrato oggetti preziosi, denaro e veicoli, identificando centinaia di persone.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
10 CONDIVISIONI
Immagine

Negli ultimi mesi i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno messo in campo una serie di controlli, cosiddetti "ad alto impatto", nei campi rom che sorgono a Napoli e in provincia: l'attività dei militari dell'Arma ha portato così al sequestro di orologi e gioielli preziosi, denaro contante, automobili, slot machine, nonché all'identificazione di centinaia di persone.

Nella fattispecie a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, nel campo rom che sorge sulla Circumvallazione Esterna, i carabinieri hanno rinvenuto dei borsoni contenenti 7 cellulari con SIM, 6 ricetrasmittenti, 5 targhe clonate, 3 lampeggianti simili a quelli in uso alle forze dell'ordine, un'arma tipo nunchaku, strumenti atti allo scasso e per il travisamento. Nella stessa operazione, i carabinieri hanno fermato un minore per rapina; il giovane è stato portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Immagine

A Casoria, nel campo che sorge in località Cantariello, i controlli hanno portato a 10 perquisizioni domiciliari e alla denuncia di 3 persone, sorprese in possesso di 9 orologi di lusso e 78 gioielli in oro, per un valore complessivo di circa 100mila euro. I carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 7 slot machine, un totem cambiamonete e 2mila euro in contanti, provento di giocate illecite, nonché due telefoni cellulari di dubbia provenienza. Identificate 21 persone domiciliate nel campo.

Leggi anche
Rapina con sparatoria all'Hotel Excelsior di Napoli, turista derubato di orologio da 80mila euro e ferito alla testa

Infine, nel campo rom di Giugliano in Campania, i militari dell'Arma hanno identificato 294 persone, ispezionato 149 veicoli e appurato 57 violazioni al Codice della Strada; sequestrati 36 veicoli e rimosse 7 carcasse di auto.

Cronaca
10 CONDIVISIONI
Immagine
Metro Piscinola-Aversa chiusa una settimana a fine agosto: riaprirà dal 1 settembre
Stop all'ex Metrocampania Nord-Est: bisogna provare i treni nuovi
Metro Linea 1 chiusa 3 mesi a Napoli, il piano per aiutare i pendolari: treni solo andata la mattina e la sera
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views