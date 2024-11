video suggerito

Ordinare pizza e bibita a Napoli? Costa quasi 10 euro, oltre il 30% in più rispetto a tre anni fa Lo rivela una indagine di Altroconsumo su quanto costa mangiare in pizzeria in 27 città italiane: Napoli è quella che in tre anni ha fatto registrate l’aumento più alto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sorpresa, la città della pizza è una delle più care in Italia per andare a mangiare in pizzeria. O, quantomeno, è quella in cui il costo di una pizza e di una bibita è aumentato di più in soli tre anni. Lo rivela una indagine di Altroconsumo su quanto costa andare in pizzeria in 27 città italiane confrontando i prezzi del settembre del 2024 con quelli dello stesso mese lo scorso anno e nel 2021, quindi tre anni fa. Secondo lo studio, oggi, ordinare una pizza e una bibita a Napoli (stiamo parlando, ovviamente, di una pizza basilare) costa in media quasi 10 euro, per la precisione 9,63 euro: un aumento del 32% rispetto al 2021. Il costo medio di una pizza più bibita a Napoli è determinato, ovviamente, dal costo massimo e da quello minimo. Stando ai dati forniti da Altroconsumo, il prezzo minimo a Napoli è di 8,50 euro, mentre quello massimo è di 11 euro.

Il prezzo medio di pizza e bibita in Italia nel 2024

Per condurre l'indagine su quanto costi mediamente mangiare in pizzeria in Italia, Altroconsumo ha preso in esame, come detto, 27 città dello Stivale. A sorpresa, è Sassari la città in cui, mediamente, nel 2024 costa di più ordinare pizza e bibita in pizzeria. Ecco, di seguito, il costo medio di una pizza e di una bibita nelle principali città del nostro Paese:

Sassari: 14,11 euro

Bolzano: 13,90 euro

Milano: 13,50 euro

Venezia: 13,47 euro

Trento: 12,95 euro

Terni: 12,77 euro

Firenze: 12,64 euro

Ancona: 12,41 euro

Bologna: 11,80 euro

Torino: 11,45 euro

Brescia: 11,18 euro

Perugia: 11,15 euro

Udine: 11,15 euro

Novara: 11,07 euro

Genova: 10,94 euro

Cagliari: 10,88 euro

Roma: 10,88 euro

Ascoli Piceno: 10,69 euro

Trieste: 10,56 euro

Verona: 10,43 euro

Messina: 10,39 euro

Bari: 9,75 euro

Catanzaro: 9,74 euro

Napoli: 9,63 euro

Pescara: 9,18 euro

Reggio Calabria: 9,15 euro

Livorno: 8,67 euro