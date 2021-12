Ordinanza De Luca, prima multa: 100 in discoteca a ballare, locale chiuso 5 giorni Controlli e multe per l’ordinanza “vietatutto” di De Luca in Campania: bloccata una festa con 100 persone, locale chiuso per 5 giorni.

A cura di Redazione Napoli

Arriva la prima sanzione con tanto di chiusura locale in Campania dopo le recenti ordinanze del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Ieri sera a Sant’Antimo, comune della cintura Nord di Napoli, i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti presso un noto locale dove era in corso una festa. Una serata di musica per 100 persone nonostante il divieto imposto dalle recenti norme anti-contagio.

I carabinieri, senza alcuna criticità dal punto di vista dell’ordine pubblico, hanno fatto defluire gli ospiti. Il proprietario del locale, ubicato in corso Europa, è stato sanzionato, l’attività sarà chiusa per 5 giorni.

L'ordinanza emanata dalla Regione Campania dispone «con decorrenza immediata e fino al 1 gennaio 2022»:

divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. Resta consentito – nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo -lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere.

Napoli, il sindaco Manfredi: "La pandemia avanza"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando l'ultima ordinanza emessa da De Luca, spiega: