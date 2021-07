Open Day prima dose Pfizer e Moderna a Napoli dal 19 al 23 luglio Open day vaccinale a Napoli: il 19 e 20 luglio prima dose di Moderna, il 22 e 23 luglio prima dose di Pfizer. Undicimila gli slot disponibili. Le info per registrarsi. Richiamo fissato a 21-35 giorni per Pfizer e 28-35 giorni per Moderna. Gli hub scelti sono la Fagianeria di Capodimonte, la Stazione Marittima e l’hangar Atitech di Capodichino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Open Day per la prima dose di vaccino Covid a Napoli, dal 19 al 23 luglio: si potranno ricevere sia Pfizer che Moderna, con richiamo a 21-35 giorni per il primo ed a 28-35 giorni per il secondo. Lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro: saranno 3mila gli slot disponibili per il vaccino Moderna, altri 8mila invece quelli messi a disposizione per il Pfizer.

Per poter ricevere il vaccino, bisognerà essere residenti nel comune di Napoli (senza limiti d'età) e collegarsi al portale opendayvaccini.soresa.it e procedere alla registrazione con codice fiscale, numero di tessera sanitaria, un numero di cellulare ed un indirizzo di posta elettronica, dove ricevere la mail di conferma e l'SMS di convocazione. "Il giorno e l'orario saranno confermati attraverso SMS che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro", ha spiegato l'ASL Napoli 1 Centro, "e si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS. Si invita inoltre a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione".

Per il vaccino Moderna l'hub scelto è la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, che nei giorni 19 e 20 luglio ospiteranno 3mila slot complessivi divisi in 1.500 somministrazioni massime quotidiane, che si terranno dalle 8 alle 20 ininterrottamente. Per il vaccino Pfizer, gli hub saranno invece due: la Stazione Marittima e l'Hangar Atitech di Capodichino. Per la Stazione Marittima, i giorni saranno il 22 ed il 23 luglio, dalle 8 alle 18, per 3mila dosi complessive (divise per un massimo di 1.500 dosi giornaliere); all'Hangar Atitech, invece, l'orario sarà dalle 9 alle 20 e per la sola giornata di venerdì 23 luglio, con un totale di 5mila dosi giornaliere.