Ondate di calore su Napoli e Campania, allerta meteo da oggi fino a mercoledì 29 giugno Ondate di calore in tutta la Campania: temperature in aumento fino a 8 gradi, umidità al 60% fino a mercoledì 29 giugno. L’allerta meteo della Protezione Civile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il caldo già preannunciato nei giorni scorsi fa irruzione su tutta la Campania, e stavolta con annesse ondate di calore. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato l'allerta meteo che dalle 8 di oggi domenica 26 e fino a mercoledì 29 giugno vale sull'intera regione, con temperature superiori alle medie stagioni di sette-otto gradi, con afa e umidità ad accompagnare il tutto. Sono gli effetti dell'arrivo di Caronte anche sulla regione campana, che finora ne era stata solo sfiorata.

Temperature in aumento di 8 gradi, umidità al 60%

"Caron dimonio con occhi di bragia", ovvero dagli occhi fiammeggianti (di bragia, ovvero "di brace") diceva Dante nel terzo canto dell'Inferno: e mai definizione fu più azzeccata. Si prevedono in questi giorni di allerta meteo temperature massime che, come detto, saliranno di 7-8 gradi rispetto ai valori medi stagionali che saranno associate ad un alto tasso di umidità che potrà superare anche il 60% soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e in condizioni di scarsa ventilazione.

"Evitare l'esposizione al sole"

La Protezione Civile ha anche avvisato di evitare l'esposizione diretta al sole, soprattutto nelle ore più calde del giorno e per quanto riguarda i soggetti più fragili:

