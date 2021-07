Ondata di calore a Somma Vesuviana, l’ordinanza del Comune: “Fate la doccia” Il sindaco di Somma Vesuviana (Napoli) ha emanato un provvedimento per mettere in guardia i concittadini dall’ondata di caldo di oggi e domani. Non si tratta però di una raccomandazione, ma di una ordinanza comunale: il consiglio di fare la doccia e di soggiornare in ambienti climatizzati, quindi, viene indicato come un obbligo. Col risultato di strappare più di un sorriso.

A cura di Nico Falco

Farsi la doccia, schermare le finestre, usare l'aria condizionata per sopportare meglio l'ondata di calore in arrivo. Non come consiglio, proprio come ordine. Almeno, è quello che dispone l'ordinanza emessa ieri dal Comune di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Iniziativa sicuramente lodevole, che forse però avrebbe voluto essere un avviso, una raccomandazione, e di certo non un obbligo sancito per legge. Nonostante il significato resti ugualmente chiaro, sono in molti quelli che, specialmente sui social, hanno accolto con un sorriso questa anomala ordinanza. E c'è anche chi ironizza, sottolineando che, perlomeno, non sono previste sanzioni.

Il provvedimento è il numero 73 del 26 luglio 2021, che riporta le stesse raccomandazioni (o "ordini?") del 64 del 28 giugno 2021. Anche in questo caso viene richiamato l'avviso di criticità per rischio ondata di calore in Campania e si sottolinea che il comune di Somma Vesuviana "è classificato come rischio elevato da ondata di calore", con previsione di temperature fino a 8 gradi più elevate rispetto ai valori medi stagionali e quindi situazioni che potrebbero dare origine a "possibili disagi fisici, in particolare agli anziani ed alle fasce fragili della popolazione". Il Comune avvisa quindi "che dalle ore 8 del 27 luglio e fino alle 20 di giovedì 29 luglio 2021 sussiste il rischio di ondata di calore in Campania".

Da qui, quello che viene stabilito in ordinanza e che, solitamente, viene comunicato sotto forma di raccomandazione. "Dispone – si legge nel provvedimento emesso dall'amministrazione guidata da Salvatore Di Sarno, tra le altre cose – di fare bagni e docce d'acqua fresca per ridurre la temperatura corporea; di schermare i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende per evitare il riscaldamento degli ambienti interni; di bere molta acqua (con tanto di precisazione che viste le modalità appare quasi grottesca: "le persone anziane devono bere anche in assenza di stimolo della sete"); di soggiornare anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati per ridurre l'esposizione ad alte temperature".