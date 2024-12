video suggerito

Omicidio nel Casertano: uomo pugnalato in casa dopo una lite. Ricercato il figlio Omicidio nel Casertano. Ricercato il figlio della vittima, l'ipotesi è una lite sfociata nel sangue.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Un uomo di 48 anni è stato ammazzato a coltellate nella notte a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Il fatto è accaduto intorno all'una e trenta del mattino in casa della vittima, rinvenuta riversa sul pavimento della cucina. I carabinieri della stazione Cancello e della Compagnia Maddaloni lavorano per individuare il figlio della vittima, indiziato del fatto. Il giovane avrebbe litigato con il padre colpendolo con più coltellate fino ad ucciderlo.