Omicidi Emanuele Durante ed Emanuele Tufano, arresti in corso a Napoli. Elicotteri sulla città Vasta operazione delle forze dell'ordine a Napoli per gli omicidi di Emanuele Durante, il ragazzo di 20 anni ucciso il 15 marzo scorso, ed Emanuele Tufano, ucciso il 24 ottobre a 15 anni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Emanuele Tufano (a sinistra) ed Emanuele Durante (A destra)

Arresti in corso a Napoli oggi, giovedì 8 maggio, per gli omicidi del 20enne Emanuele Durante e del 15enne Emanuele Tufano. Due distinte operazioni sono scattate questa mattina, una condotta dalla Questura di Napoli, con 14 misure cautelari, relativa anche alla morte di Tufano, avvenuta il 24 ottobre scorso, l'altra dai carabinieri, con altri arresti, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, per la morte di Durante, il ragazzo di 20 anni ucciso il 15 marzo scorso in via Santa Teresa degli Scalzi, vicino al Museo Archeologico.

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) partenopea. Gli indagati sono gravemente indiziati di essere responsabili a vario titolo e in concorso tra loro dell’omicidio di Durante. Le due operazioni sono ancora in corso: elicotteri delle forze dell'ordine in volo sulla città.

Il video sull'omicidio di Emanuele Durante

Le forze dell'ordine hanno diffuso anche un video sull'omicidio di Emanuele Durante. Il video inizia con una sorta di sopralluogo fatto da alcuni uomini in scooter. La smart nera parcheggiata è quella di Durante Al secondo 11, la scena in via Santa Teresa degli Scalzi. Nel tondo rosso la scena dell’agguato. Due in scooter affiancano la smart lato guidatore. Il passeggero dello scooter esplode un colpo (si intravede la fiammata). I due fuggono. Durante è ferito. Tampona l’auto davanti e poi perde lentamente il controllo della Smart, andando alla deriva nella corsia di marcia opposta. Dal secondo 32 la scena è ripresa da un’altra prospettiva. La scena della smart alla deriva dal secondo 58 in poi.

L'operazione della Questura sull'omicidio di Emanuele Tufano

Contemporaneamente, dalle prime ore di questa mattina è in corso, nel capoluogo partenopeo, una vasta operazione della Polizia di Stato che interessa il quartiere Sanità ed il quartiere Mercato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia e dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di 14 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco tutti aggravati dalle modalità mafiose previste dall’articolo 416 bis 1 del codice penale. Il Procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha convocato una conferenza stampa sulle due operazioni presso la Procura della Repubblica di Napoli alle ore 11.00.