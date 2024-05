video suggerito

Omicidio di Cristofer Oliva, assolto l'amico Fabio Furlan dopo 15 anni di processo Nessun colpevole per la morte del giovane napoletano di cui non si hanno notizie dal 2009; l'amico, oggi assolto, era stato condannato a 21 anni.

A cura di Nico Falco

Cristofer Oliva

È stato assolto "per non avere commesso il fatto" Fabio Furlan, sotto processo con l'accusa di avere contribuito a fare uccidere il suo amico Cristofer Oliva e a farne sparire il corpo. La sentenza arriva a 15 anni dalla scomparsa del 19enne napoletano, di cui si sono perse le tracce dal 17 novembre 2009, quando era uscito di casa per raggiungere l'abitazione dell'amico; il cadavere non è mai stato ritrovato.

Il 28 febbraio 2020 Furlan era stato condannato a 21 anni di reclusione dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, ma successivamente la Corte Suprema di Cassazione aveva annullato la sentenza e rinviato il giudizio a un'altra sezione della Corte di Assise di Appello. Oggi è arrivata l'assoluzione, in accoglimento della tesi degli avvocati difensori di Furlan, Dario Vannetiello e Luigi Petrillo. L'imputato, scagionato dall'accusa relativa all'omicidio dell'amico, è stato condannato a 6 anni di reclusione per droga.