Omicidio Angelo Vassallo, accertamenti sul cellulare di un indagato: “Vicini alla verità” Lunedì 13 marzo gli accertamenti sul cellulare di uno degli indagati per l’omicidio di Angelo Vassallo. I fratelli: “Siamo vicini alla verità”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Angelo Vassallo

Si svolgeranno lunedì 13 marzo gli accertamenti sul cellulare di uno degli indagati per la morte di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica. Ne ha dato notizia la Fondazione a lui intitolata e fondata dai fratelli Dario e Massimo. Accertamenti tecnici "non ripetibili" e che potrebbero essere fondamentali per una svolta nella indagini sull'omicidio dell'allora primo cittadino di Pollica. "Siamo stati derisi negli anni per le nostre ricostruzioni, ma non ci siamo mai arresi. Il cerchio si stringe e siamo sempre più vicini alla verità", spiegano i due fratelli del sindaco pescatore.

Pochi giorni fa, la Commissione Parlamentare Antimafia aveva spiegato che Angelo Vassallo aveva scoperto e cercato di contrastato il traffico di droga nel porto di Acciaroli, che "era utilizzato come approdo della droga da smerciare nel territorio del Cilento e oltre", aggiungendo anche che, per quanto riguarda il suo omicidio, "se si farà luce, sarà solo grazie ad una parte delle istituzioni che ha continuato ad indagare". La svolta nelle indagini era arrivata lo scorso era arrivata lo scorso 29 luglio quando, dopo dodici anni, erano stati iscritti nel registro degli indagati nove persone, per reati che vanno dall'omicidio all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Destò scalpore che, tra i nove indagati, vi fossero anche tre carabinieri e quattro imprenditori, oltre a due esponenti di un clan camorristico. Secondo gli inquirenti, Angelo Vassallo sarebbe stato ucciso perché era venuto a conoscenza di un traffico di droga che girava attorno al porto turistico di Acciaroli e intendeva contrastarlo. L'omicidio avvenne poco prima che potesse rivelarlo.