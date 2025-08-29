Omicidio a Gragnano: ucciso Alfonso Cesarano, vicino al clan De Martino, scampato a un agguato due anni fa

Il luogo dell’omicidio di Alfonso Cesarano, a Gragnano (Napoli)

Omicidio a Gragnano, in provincia di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, 29 agosto: la vittima è Alfonso Cesarano, classe 1990, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, ritenuto nell'orbita del clan camorristico De Martino, è stato ucciso a colpi di pistola in strada, in via Cappella della Guardia; sarebbe stato raggiunto da 5 proiettili. Due anni fa era scampato ad un agguato a colpi di fucile d'assalto a Lettere.

Agguato a Gragnano, ucciso Alfonso Cesarano

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata; la dinamica è in fase di ricostruzione, si sarebbe trattato di un agguato. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.

Il ferimento a colpi di kalashnikov nel 2023

Quasi due anni fa, nel dicembre 2023, l'uomo, titolare di un pastificio, venne ferito a colpi di kalashnikov mentre si trovava a Lettere. Uscito dall'automobile con ferite di striscio alle gambe, era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove i medici avevano stilato una prognosi di venti giorni.