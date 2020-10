Lutto cittadino a Caserta per la morte del vescovo della città, monsignor Giovanni D'Alise, 72 anni, deceduto nella mattinata di ieri all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha così deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino per oggi, lunedì 5 ottobre, in occasione dei funerali di monsignor D'Alise, che saranno celebrati all'interno del Duomo di Caserta alle ore 18. Ad officiare il rito funebre sarà il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli: saranno presenti soltanto i parroci della Diocesi, ma la Curia ha disposto una diretta in tv e in streaming per consentire a tutti di assistere ai funerali del vescovo, molto amato in città (sarà possibile assistere alla messa su “Gigli TV”, canale digitale 623, e sulle pagine Facebook della Diocesi di Caserta).

"Dolore e commozione per la scomparsa del nostro amato Vescovo Monsignor Giovanni D’Alise. Esprimo qui il cordoglio mio personale ed a nome della Città di Caserta. Ora non è il momento delle parole ma delle preghiere per la sua anima" ha dichiarato il sindaco di Caserta, Carlo Marino, dopo aver appreso la notizia della dipartita di monsignor D'Alise. Dopo la morte, il vescovo di Caserta è stato tumulato nella cripta del Duomo di Caserta, alla presenza dei famigliari e del vicario generale della Diocesi di Caserta, don Giovanni Vella. Come rende noto l'amministrazione comunale, "nei giorni successivi, in ogni chiesa della Diocesi sarà celebrata una funzione per ricordare il nostro padre spirituale".