Oggi i funerali di Mariantonietta Cutillo, folgorata nella vasca da bagno: lutto cittadino

È tutto pronto a Montefalcione, nella provincia di Avellino, per l'ultimo saluto a Mariantonietta Cutillo, la ragazza di 16 anni morta lo scorso 2 maggio, folgorata nella vasca da bagno mentre parlava al cellulare con la sua migliore amica, che ha assistito alla scena e ha allertato i soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili. I funerali della ragazza si svolgeranno oggi, venerdì 5 maggio, alle ore 16 nel Santuario di Sant'Antonio.

Nella giornata di ieri, infatti, all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Mariantonietta: gli esiti dell'esame chiariranno con precisione la dinamica di quanto accaduto e se sia stato proprio il cellulare, caduto nella vasca da bagno, ad uccidere la 16enne. La salma è stata poi consegnata alla famiglia, che potrà così procedere, oggi appunto, con i funerali.

In occasione delle esequie di Mariantonietta Cutillo, figlia di un commerciante molto noto a Montefalcione, il sindaco Angelo Antonio D'Agostino ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna, 5 maggio. Nell'ordinanza sindacale si legge:

Saranno esposte a mezz'asta le bandiere presso il Palazzo del Comune, in segno di lutto. È disposto inoltre l’abbassamento delle serrande dalle ore 16.00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione dell'attività commerciale, eccezion fatta per quelle attività, ivi comprese la farmacia, che devono garantire i servizi essenziali. Sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano