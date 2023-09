Oggi i funerali di Giovanbattista Cutolo. A Napoli lutto cittadino, esequie in diretta tv. Maxi-schermo in piazza del Gesù Oggi Napoli dice addio al giovane musicista ucciso da un 17enne per futili motivi. Lutto cittadino e serrande abbassate, officia la cerimonia il vescovo Battaglia.

Giovanbattista Cutolo

Oggi, mercoledì 6 settembre, Napoli dice addio a Giovanbattista Cutolo, musicista di 24 anni ucciso da un diciassettenne con tre colpi di pistola alle spalle la notte del 31 agosto, dopo una assurda discussione per futili motivi. Per il delitto il responsabile, reo confesso, è recluso in istituto minorile con l'accusa di omicidio aggravato, detenzione e ricettazione di arma da fuoco.

I funerali di Giovanbattista Cutolo inizieranno a partire dalle ore 14, nella chiesa del Gesù Nuovo: ci sarà un'ora di camera ardente e poi la funzione religiosa, celebrata dall'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Lutto cittadino oggi a Napoli e bandiere a mezz'asta. I commercianti della zona abbasseranno le serrande in segno di cordoglio e vicinanza con la famiglia del musicista assassinato.

In questi giorni la mamma di "Giò Giò", Daniela Di Maggio si è appellata alla città chiedendo una forte partecipazione al momento di commiato: « Il funerale di Giovanbattista dev'essere un momento di riscatto per Napoli. Venite tutti. Così la brutta gente tornerà nelle fogne».

Il Comune di Napoli ha deciso di installare un maxischermo 5×3, posizionato di lato alla basilica di Santa Chiara, per consentire di assistere alle celebrazioni anche a chi non riuscirà a trovare posto in chiesa. Per garantire l'ordine pubblico, analogamente a quanto avviene in occasione della festa dell'Immacolata, le strade di accesso in piazza del Gesù saranno presidiate e regolati i flussi in entrata, in modo che il numero dei presenti non possa superare la capienza massima.

All'esterno della chiesa previsto il picchetto dei vigili motociclisti, che poi porteranno il feretro a spalla. Le emittenti televisive locali Canale 21 e TeleCapri trasmetteranno in diretta i funerali sia via etere che nei loro servizi streaming.

Dopo la telefonata della premier Giorgia Meloni alla mamma del giovane suonatore di corno nell'orchestra Scarlatti Young, domani a rappresentare il Governo ci saranno i ministri dell'Interno e della Cultura, Matteo Piantedosi e Gennaro Sangiuliano.

Tanti i personaggi della musica, del cinema e dello spettacolo che hanno annunciato oggi la presenza in chiesa; il teatro San Carlo, istituirà una borsa di studio in sua memoria. Su suggerimento del presidente del Premio Napoli, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che al teatro Mercadante verrà celebrata una serata in memoria del ragazzo con un evento annuale.

Le indagini sull'omicidio di Giovanbattista Cutolo

Sul fronte delle indagini eseguita l'autopsia l'altro ieri e confermato che il giovane è stato ammazzato con tre colpi, uno alle spalle. Ieri cominciati gli esami balistici sulla pistola che ha ucciso il musicista. Il ragazzo arrestato per omicidio volontario ha fatto ritrovare l'arma del delitto.

Il minorenne ha anche riferito che quella pistola non era sua, ma gli era stata data da qualcuno del gruppo di amici che frequentava. Circostanza questa che oggi è ancora oggetto d'indagine.

Nei giorni scorsi il padre dell'assassino reo confesso, intervistato da Fanpage.it, ha chiesto perdono alla famiglia della vittima: «Mio figlio deve pagare per quello che ha fatto».