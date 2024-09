Oggi i funerali di Chiara Jaconis a Padova. Addio con le parole di Alessandra Amoroso: “Vivere a colori”

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

I funerali di Chiara Jaconis (Foto Fanpage.it/Matilde Moro)

È il momento del dolore, a Padova, per la famiglia e gli amici di Chiara Jaconis, la ragazza di 30 anni morta mentre era in vacanza a Napoli, colpita in testa da una statuina ai Quartieri Spagnoli. I funerali della giovane nella basilica di Santa Giustina, nella quale molte persone si sono riversate; si tratta della stessa chiesa che ha ospitato anche le esequie di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni vittima di femminicidio alla fine del 2023. Sulla pagellina funebre dedicata a Chiara è stampata la frase "Vivere a colori", titolo di una nota canzone di Alessandra Amoroso: la giovane padovana era infatti una fan della cantante pugliese.

Commozione all'arrivo della bara, di un legno chiaro, che è stata posta ai piedi dell'altare della basilica: sul coperchio di legno sono stati deposti sei girasoli; in cima alle scale che conducono all'altare, poi, campeggia una foto della ragazza, sorridente.

Alle esequie di Chiara Jaconis è stato inviato, in rappresentanza, il Gonfalone del Comune di Napoli, mentre l'assessora al Turismo Teresa Armato, che ha supportato la famiglia in quei tragici momenti in cui la 30enne è stata ricoverata all'ospedale del Mare, dove poi è deceduta, in occasione dei funerali ha dichiarato: «Sono ore difficili. Per l’ultimo saluto a Chiara l'Amministrazione partenopea ha testimoniato la vicinanza con un cuscino di fiori e il Gonfalone scortato dai vigili per esprimere il cordoglio dell’amministrazione e di tutta la città. Io sono sempre stata accanto alla famiglia a Napoli e in queste ore ancora di più con il cuore. Questi giorni di vicinanza con Livio e la famiglia».

L'omelia del vescovo di Padova: grande vicinanza di Napoli

Sull'altare della basilica di Santa Giustina, il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla ha espresso ai presenti il cordoglio per la tragedia occorsa a Chiara Jaconis: «Desidero con tutto il cuore farmi presente a questa celebrazione per unirmi al vostro grande dolore per la tragica morte di Chiara. In questi giorni – dice il prelato dall'altare della basilica padovana – di fronte a questa perdita così dolorosa, le parole sembrano svuotarsi del loro significato e della loro forza. In tutto questo smarrimento, imploro con voi e per voi il grande dono della pace del cuore. La fede del Signore risorto ci porta a credere che Chiara rimane comunque della vita, la vita eterna».

C'è poi un passaggio dell'omelia che parla di Napoli. È la città in cui la ragazza aveva scelto di festeggiare i suoi trent'anni insieme al fidanzato, Livio. Ed è purtroppo la città in cui ha invece trovato la morte. Nei giorni scorsi c'è stata una forte emozione ai Quartieri Spagnoli dove è stata organizzata una fiaccolata alla presenza del papà della giovane, Gianfranco Jaconis e della sorella, Roberta. Un altro momento di commemorazione c'è stato a qualche giorno fa Padova, con un'altra fiaccolata.

Il Gonfalone del Comune di Napoli (Foto: Fanpage.it/Matilde Moro)

Dice monsignor Claudio Cipolla: «Chiara è stata ricordata come una giovane gentile, solare, generosa nella bellezza ed energia dei suoi 30 anni, così tanto apprezzata da quanti hanno avuto il dono di conoscerla. Il suo volto ha toccato in modo particolare la città di Napoli, che ci ha stupiti per l'affetto e la grande vicinanza. Nel Signore della vita e della storia possano continuare il volto e lo sguardo di Chiara e per noi si accenda un desiderio rinnovato di vivere in pienezza l'esistenza che ci è affidata, con passione e nell'amore».

Le parole della sorella di Roberta Jaconis, sorella di Chiara

Roberta Jaconis, sorella di Chiara, ha preso la parola dall'altare della basilica di Padova per ricordare la sorella scomaparsa in questo modo così assurdo. Ha letto un testo molto bello e commovente, una versione della poesia spesso chiamata "Testamento Indiano" o "Preghiera degli Indiani d'America", frequentemente attribuita a varie culture o figure dei nativi americani:

Quando sarò andato, allora lasciatemi andare.

Lasciatemi andare via, ho così tante cose da fare e da vedere.

Non piangete quando pensate a me, siate grati per gli anni bellissimi che vi ho dato con la mia presenza.

E potete solo immaginare quanta felicità voi avete donato a me.

Vi ringrazio per l’amore che voi mi avete dimostrato.

Ora è arrivato il momento di viaggiare da soli.

Soffrirete per qualche tempo.

La speranza vi rafforzerà e vi porterà conforto.

Saremo separati per un po’.

Lasciate che i bei ricordi alleviano il vostro dolore.

Io non sono lontano e la vita va avanti.

E se ne avete bisogno, chiamatemi pure e io verrò.

Anche se non mi vedete e non mi potete toccare, io ci sarò.

E se ascoltate nei vostri cuori, sentirete chiaramente la dolcezza dell’amore che vi porterò.

E quando per voi arriva il momento di andare, sarò lì per voi per darvi il benvenuto.

Non andate alla mia tomba per piangere, io non ci sono, non dormo.

Sono mille venti che soffiano, io sono lo scintillio dei cristalli di neve,

Io sono l’oro scintillante dei campi di grano,

Sono le dolci piogge autunnali,

Io sono il risveglio degli uccelli nella tranquillità del mattino,

Io sono la stella che brilla di notte.

Non andate alla mia tomba per piangere.

Io non ci sono

L'inchiesta sulla morte di Chiara Jaconis ai Quartieri Spagnoli

C'è una inchiesta che vede, al momento, indagate due persone. Sono i genitori di un minore che potrebbe essere colui che materialmente ha gettato il pesante oggetto dal terzo piano del palazzo quella maledetta domenica 15 settembre in via Sant'Anna di Palazzo, poco prima delle 16. Il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Napoli ha come ipotesi di reato l'omicidio colposo. La Polizia ha condotto rilievi e perquisizioni nell'appartamento delle persone indagate e raccolto elementi che ora sono nelle mani degli inquirenti. Gli indagati respingono ogni addebito a loro carico.