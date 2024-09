video suggerito

Oggi aprono nidi e asili comunali a Napoli. Ma la refezione partirà solo all'inizio di ottobre Partono oggi le attività di nidi e asili comunali a Napoli, ma con orario ridotto. Il tempo pieno e la refezione partiranno soltanto nella prima settimana di ottobre.

A cura di Valerio Papadia

Hanno preso il via oggi, mercoledì 11 settembre, le attività di nidi e asili comunali a Napoli. I bimbi tornano a scuola, però, con orario ridotto e senza refezione, come deciso dall'assessora all'Istruzione Maura Striano e dai referenti della dieci Municipalità. Come fa sapere il Comune di Napoli in una nota, soltanto a partire dalla prima settimana del prossimo mese di ottobre, infatti, partiranno l'orario a tempo pieno e la refezione scolastica.

Il ritardo è dovuto – come fa sapere ancora l'amministrazione comunale – alla necessità di completare la dotazione organica del personale educativo, con l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso bandito proprio per portare nuovi educatori nei nidi e nelle scuole per l'infanzia. Il rallentamento delle procedure del concorso è stato un atto dovuto per garantire la partecipazione allo stesso a tutti gli aventi diritto.

Per quanto riguarda, invece, le scuole statali, l'assessora Striano ha comunicato la disponibilità del Comune a far partire il servizio di refezione a partire dal 23 settembre. Per questo motivo, i dirigenti scolastici devono dare tempestivo riscontro alle Municipalità della data in cui intendono avviare l'attività di refezione.