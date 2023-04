Oggi a Napoli la prima marcia vegana: “Rispettiamo i diritti degli animali” Il corteo, organizzato da “Animal Save” in occasione dell’Earth Day, ha sfilato per il centro di Napoli: si tratta della prima marcia vegana in città.

A cura di Valerio Papadia

Si è svolta oggi, venerdì 21 aprile, la prima marcia vegana a Napoli: si tratta di Vegan Earth Day March, che ha sfilato nella mattinata odierna per le strade del centro storico partenopeo. Il corteo è stato organizzato da "Animal Save" nell'ambito dell'Earth Day, la giornata dedicata al pianeta Terra in programma per domani, sabato 22 aprile.

Gli attivisti hanno sfilato coperti di vernice rossa

Il corteo, alle 10 di questa mattina, è partito da piazza Dante, nel cuore di Napoli, e ha poi sfilato in via Toledo, facendo sosta in piazza Carità, per poi riprendere la marcia e raggiungere il Laboratorio Ecologista Autogestito Climax in via Mezzocannone, spazio occupato da Animal Save e Friday for Future nei locali della sede centrale dell'Università Federico II di Napoli.

"Stiamo affrontando una crisi climatica ed ecologica mortale e dobbiamo agire ora per il benessere di tutti i terrestri. L'agricoltura animale è una delle industrie più distruttive e dannose del pianeta. La produzione e il consumo di carne e latticini sono la forza trainante del cambiamento climatico, dell'esaurimento delle risorse, dell'estinzione delle specie e di molte ingiustizie sociali" hanno detto i manifestanti. Alcuni di loro, durante il corteo, hanno sfilato coperti di vernice rossa a simboleggiare il sangue degli animali uccisi.