Occupazione abusiva di suolo pubblico, arriva la Polizia in un locale di via Foria

Un locale di via Foria, in pieno centro a Napoli, con un’area di 160 mq occupata abusivamente da con tavoli e sedie, ombrelloni e luci: arriva la polizia.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Un'area di 160 metri quadri sequestrata dalle forze dell'ordine in via Foria, in pieno centro storico a Napoli, nei pressi di un locale di ristorazione: si tratterebbe, infatti, di un'area occupata abusivamente da due terrazzamenti di giardino con tavoli e sedie, ombrelloni, luci e connessione wifi. L'operazione ha visto la partecipazione degli agenti dell'unità operativa Stella, Avvocata e dell'Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES), in collaborazione con personale della Polizia di Stato.

I controlli sono avvenuti nella tarda serata di ieri: tutta l'area, pari a 160 metri quadri è stata così sequestrata, mentre il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Inoltre, sono state accertate e contestate dalla Polizia locale anche violazioni amministrative per l’occupazione illecita di un'ulteriore area e per l’installazione di luminarie e insegne pubblicitarie non autorizzate. Controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni in altre zone della città: il problema delle occupazioni abusive di suolo pubblico da parte di negozi e locali è un tema particolarmente sentito a Napoli, soprattutto nella zona del Centro Storico e nei quartieri dove le strade sono molto strette, con eventuali disagi alla circolazione sia di automobili e motorini, sia dei pedoni nei casi di occupazione abusiva dei marciapiedi.

