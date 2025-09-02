Occupazione abusiva di suolo pubblico, arriva la Polizia in un locale di via Foria

Immagine di repertorio

Un'area di 160 metri quadri sequestrata dalle forze dell'ordine in via Foria, in pieno centro storico a Napoli, nei pressi di un locale di ristorazione: si tratterebbe, infatti, di un'area occupata abusivamente da due terrazzamenti di giardino con tavoli e sedie, ombrelloni, luci e connessione wifi. L'operazione ha visto la partecipazione degli agenti dell'unità operativa Stella, Avvocata e dell'Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES), in collaborazione con personale della Polizia di Stato.

I controlli sono avvenuti nella tarda serata di ieri: tutta l'area, pari a 160 metri quadri è stata così sequestrata, mentre il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Inoltre, sono state accertate e contestate dalla Polizia locale anche violazioni amministrative per l’occupazione illecita di un'ulteriore area e per l’installazione di luminarie e insegne pubblicitarie non autorizzate. Controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni in altre zone della città: il problema delle occupazioni abusive di suolo pubblico da parte di negozi e locali è un tema particolarmente sentito a Napoli, soprattutto nella zona del Centro Storico e nei quartieri dove le strade sono molto strette, con eventuali disagi alla circolazione sia di automobili e motorini, sia dei pedoni nei casi di occupazione abusiva dei marciapiedi.