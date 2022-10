Occupano per 10 anni una scuola abbandonata: 12 denunciati a Nola, con loro vivevano 23 bambini I denunciati, appartenenti a sei distinti nuclei famigliari, hanno tra i 30 e i 47 anni: per una decade hanno occupato abusivamente una scuola dismessa.

A cura di Valerio Papadia

Per 10 anni hanno occupato abusivamente e vissuto in una scuola materna abbandonata: accade a Nola, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato 12 persone, di età compresa tra i 30 e i 47 anni, appartenenti a sei distinti nuclei famigliari che avevano scelto quell'istituto scolastico dismesso come loro abitazione. In totale, erano 35 le persone che vivevano nella scuola: insieme ai 12 denunciati, infatti, c'erano anche 23 bambini. La scoperta è stata effettuata dai militari dell'Arma in via Guglielmo Pepe: i carabinieri hanno scoperto così che le sei famiglie avevano occupato abusivamente l'edificio scolastico abbandonato, appurando anche che gli occupanti avevano effettuati allacci abusivi alle rete elettrica e a quella idrica pubblica, causando un danno di svariate migliaia di euro; oltre che per invasione di terreni o edifici, le 12 persone sono state denunciate anche per furto.

Il Comune ha ordinato lo sgombero della scuola occupata abusivamente

I carabinieri hanno dunque allertato gli enti competenti: nelle ore successive alla scoperta, l'amministrazione comunale di Nola, con apposito provvedimento, ha ordinato lo sgombero della scuola materna abusivamente occupata; il provvedimento prevede anche di ricercare una sistemazione adeguata per le 35 persone che vivevano nell'istituto. Infine, i militari dell'Arma stanno svolgendo accertamenti più approfonditi sui denunciati, per verificare se qualcuno di loro dovesse percepire anche il Reddito di cittadinanza, sussidio in contrasto con la residenza anagrafica impropria.