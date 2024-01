Nuovi test it-alert a Napoli e in Campania, quando suonano i cellulari e quali sono i comuni coinvolti Nuovi test per IT-Alert in Campania: il 24 gennaio tocca a Napoli, il 25 gennaio a diversi comuni di Caserta e Benevento. Il messaggio arriverà alle 12. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su It-Alert ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovi test per IT-Alert, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l'Italia. Dopo la sperimentazione per regioni (in Campania fu svolta il 12 settembre dello scorso anno) ora è la volta delle singole aree. Si tratta di test per rischio specifico, come riportato dalla Protezione Civile, che vedono coinvolte aree ristrette di 12 regioni tra cui la Campania per quanto riguarda il rischio "collasso di una grande diga" e "incidente industriale rilevante". Il 24 gennaio toccherà alla città di Napoli, il giorno successivo ai comuni di Caserta e di Capua a ridosso della diga di Presenzano. L'orario, in entrambi i casi, è per le 12 in punto salvo, fa sapere la Protezione Civile, se i sistemi "si dovessero trovare impegnati in attività per eventuali allerte meteo-idro in atto o per situazioni di emergenza".

Il messaggio arriverà solo sui cellulari dei cittadini connessi alle celle telefoniche dell'area coinvolta: una volta ricevuto va letto il messaggio che rimanda al sito IT-Alert, dove ci sarà un questionario da compilare. Nel caso il messaggio non arrivasse, si potrà comunque segnalarlo attraverso il questionario, che resterà accessibile.

Il 24 gennaio il test IT-Alert a Napoli per incidente industriale rilevante

Il 24 gennaio alle 12 si terranno le prove di IT-Alert nella città di Napoli: nello specifico, l'allerta sarà per un eventuale "incidente rilevante a stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso, nel territorio compreso in un raggio di 2 km dall’impianto", e nello specifico per l'impianto Garolla che si trova all'interno del porto di Napoli. L'allarme riguarderà l'intera città. Non bisognerà fare nulla: ricevendo il messaggio, bisognerà solo rispondere al questionario allegato.

Leggi anche Cosa succede ora che i test IT-Alert sono completati e da quando il sistema sarà attivo

Il 25 gennaio le prove tra Caserta e Benevento per collasso grandi dighe

Il 25 gennaio alle 12 le prove di IT-Alert riguarderanno invece il rischio denominato "collasso grandi dighe". Nello specifico, dunque, verranno interessati i cittadini a ridosso della Diga di Presenzano, e nello specifico:

Per la provincia di Caserta, i comuni di Presenzano, Vairano Patenora, Pratella, Ailano, Raviscanina, Pietravairano, Sant’Angelo d’Alife, Baia e Latina, Alife, Dragoni, Alvignano, Gioia Sannitica, Ruviano, Castel Campagnano, Caiazzo, Piana di Monte Verna, Castel Morrone, Pontelatone, Bellona e Capua.

Per la provincia di Benevento, i comuni di Faicchio, Puglianello, Amorosi, Melizzano, Dugenta e Limatola.