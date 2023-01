Nudo in auto davanti alla scuola a Giugliano molesta una minorenne, lei lo fa arrestare I carabinieri hanno arrestato a Giugliano (Napoli) un 36enne colombiano: girava in auto nudo e ha avvicinato una minorenne vicino a una scuola.

Se ne andava in giro in auto nei pressi di una scuola di Giugliano, in provincia di Napoli, completamente nudo. Alla ricerca di giovanissimi da abbordare, probabilmente, come la 17enne che, il 12 gennaio scorso, aveva avvicinato e invitato ad andare con lui. La ragazza, però, aveva denunciato tutto ai carabinieri e li aveva richiamati quando lo ha rivisto davanti alla scuola, permettendo ai militari di bloccarlo: ancora questa volta era nudo.

Protagonista un 36enne di origini colombiane, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Giugliano in Campania con l'accusa di atti persecutori e atti osceni in luogo pubblico. I militari erano già sulle sue tracce da qualche giorno, dopo che alle loro orecchie erano arrivate dalla strada racconti su una persona che si aggirava nel comune del Napoletano nei pressi di un istituto scolastico superiore. Indagini in corso, ma nelle mani dei militari c'erano pochi, pochissimi elementi.

Nudo in auto a Giugliano, arrestato dai carabinieri

Fino al 12 gennaio scorso, quando in caserma si è presentata la 17enne, che ha raccontato di essere stata avvicinata da uno sconosciuto in macchina vicino alla scuola. "Sali, vieni con me", le avrebbe detto. E lei si sarebbe accorta che, seduto nell'abitacolo, quell'uomo aveva pantaloni e mutande abbassate. La 17enne si era allontanata velocemente e si era rivolta ai carabinieri.

Ieri mattina, 19 gennaio, l'ultimo episodio. All'uscita di scuola la stessa ragazza si è resa conto che quell'uomo era di nuovo lì. Ha riconosciuto l'automobile, ha riconosciuto lui. E anche questa volta era nudo. Non ha quindi perso tempo e ha contattato i carabinieri, che l'hanno subito raggiunta e hanno bloccato il 36enne.