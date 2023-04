Novità Starbucks, c’è la fila a Marcianise. Tazzina di caffè a 1,40 euro: ecco lo scontrino Apre Starbucks nel centro commerciale vicino Napoli, (La Reggia Outlet): fila di curiosi, tante persone per provarlo. Ecco quanto costa una tazzina di caffè.

Fino a qualche anno fa associare Starbucks, la catena di catena di caffè statunitense e la Campania, in particolare Napoli, equivaleva ad una bestemmia: la città della tazzulella che ospita il regno del Mocha, dell'Americano, del Chai Latte. Nel capoluogo campano Starbucks non è arrivato ancora, ma ci sarà – l'ipotesi più accreditata è nella Galleria Umberto I, a due passi da Mc Donalds.

Nel frattempo la multinazionale di Seattle col logo della sirena con due code è approdata nel Centro Commerciale Outlet La Reggia. E domenica 16 aprile, a poche ore dall'inaugurazione, si formava la prima fila di curiosi pronti ad assaggiare, anzi a ‘saggiare' il caffè o a rifare l'esperienza probabilmente già fatta in una città americana o nordeuropea.

Il pubblico di un Outlet è naturalmente propenso alla spesa e all'esperienza, non è certo quello degli uffici o delle stazioni o quello del residente o del turista. La domanda è : quanto costa il caffè espresso dello Starbucks vesuviano? Costa 1,40 euro, leggermente più caro della media partenopea, dove il caffè costa da un minimo di 0,90 cent ad un massimo di 1,20. Non è un prezzo-scandalo e probabilmente non è sul semplice caffè che Starbucks punta. Un caffè doppio costa ovviamente 2.80, la matematica moltiplicazione.

Un cappuccino costa 2,50 e da lì in poi i prezzi lievitano. Sono leggermente più alti della media, si paga il brand, ma non sono eccessivi, forse solo il te caldo, 3,40 euro.

Una coppia che voglia sedersi e fare una sostanziosa colazione non spenderà meno di 20 euro. Parliamo non di caffè e cornetto, bensì di preparati al caramello, di donut (le ciambellone alla Homer Simpson, per intenderci) e dei caffè mocha (cappuccino, panna e cioccolata). Insomma, è l'esperienza del bar all'americana cucito sui turisti. I bar partenopei, quelli che lavorano bene e fanno il caffè come si deve, non devono esserne minimamente preoccupati.