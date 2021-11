Novembre primaverile a Napoli, turisti in costume sul Lungomare. Ma da domani torna il maltempo Oggi, mercoledì 10 novembre 2021, ad autunno inoltrato, a Napoli sembra una giornata di primavera. Approfittando del sole e delle alte temperatura, con una massima di 25 gradi, alcuni turisti hanno indossato il costume da bagno e si sono goduti la giornata sul lungomare cittadino. Da domani, però, è previsto il ritorno del maltempo.

A cura di Valerio Papadia

Manca poco più di un mese al Natale: oggi è il 10 novembre, siamo in pieno autunno, eppure a Napoli sembra primavera. Ci sono 25 gradi di massima, il sole è alto nel cielo e le allerte meteo dei giorni scorsi sembrano soltanto un ricordo. Approfittando del bel tempo, allora, qualche turista, in visita in città, ha pensato bene di indossare il costume e di godersi la giornata, posizionando un asciugamano sul lungomare, nel tratto affacciato sul golfo sottostante via Nazario Sauro. Le previsioni del tempo a Napoli, però, stanno per cambiare repentinamente: il meteo per la giornata di domani, giovedì 11 novembre, indica il ritorno del maltempo, anche se non dovrebbero essere previste precipitazioni.

Napoli, le previsioni del tempo di giovedì 11 novembre

Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 11 novembre, a Napoli. Al posto del sole che splende oggi, nella giornata di domani ci saranno ampie velature e il cielo risulterà dunque coperto dalle nubi, soltanto a tratti soleggiato; fortunatamente, non è prevista pioggia. Il meteo di domani sarà caratterizzato anche da una diminuzione delle temperatura: la massima si attesterà a 21 gradi, mentre la minima a 16 gradi. Quella di giovedì 11 novembre sarà anche una giornata ventosa, con raffiche che arriveranno anche a sfiorare i 30 chilometri all'ora, soprattutto durante le ore mattutine; di conseguenza, il mare risulterà mosso.

La tendenza al maltempo dovrebbe peggiorare nel corso del prossimo weekend: per le giornate di sabato 13 e domenica 14 novembre, infatti, è previsto il ritorno della pioggia e una ulteriore diminuzione delle temperature, sia per quanto riguarda i valori massimi che quelli minimi.