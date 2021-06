C'è un particolare che emerge dall'attenta visione del materiale girato durante la manifestazione dei no-vax a Napoli, il 2 giugno in piazza Dante, nel giorno della Festa della Repubblica, protesta non autorizzata ma che ha comunque avuto luogo in spregio di ogni legge. Il particolare emerge nel video in cui il giornalista di Fanpage.it chiede conto ai manifestanti della loro (assurde e antiscientifiche) ragioni.

Alcune persone tengono in bella mostra una spilletta che sembra in tutto e per tutto la gettonatissima spilla che la Regione Campania fornisce a coloro che si sono vaccinati contro il Covid-19 e reca la scritta «Mi sono vaccinato» con tanto di simbolo dell'ente regionale e la primula rosa che simboleggia la campagna vaccinale italiana. Si tratta di un gadget che ha riscosso un inaspettato successo in Campania: immortalato in migliaia di foto sui social network da coloro che via via si stanno sottoponendo al vaccino anti Sars-CoV2.

Fatto sta che qualcuno degli antivaccinisti ha pensato bene di usare lo stesso format grafico per una spilletta dai contenuti del tutto diversi da quelli istituzionali «Mi sono cac… il ca..»… modo poco elegante per dire che ci si è stufati, insomma. Il gadget così modificato era indossato da alcuni dei partecipanti alla manifestazione di piazza Dante in cui il Movimento 3V protestava tra le altre cose contro mascherine e obbligo vaccinazione. La spilletta modificata aveva però lasciato sia il logo della Regione Campania che quello della campagna “L'Italia rinasce con un fiore" promosso dal commissariato di governo per le vaccinazioni anti Covid-19.