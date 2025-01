Notte dell’Epifania: borse contraffatte, musica alta e tavolini abusivi, multe e sequestri a Napoli

video suggerito

Tavolini piazzati in strada senza autorizzazione, alcolici venduti senza autorizzazione ma anche giocattoli non conformi e borse false: tutto nel calderone dei controlli che la Polizia Municipale ha svolto nel centro di Napoli nella notte dell'Epifania, monitorando le strade di Chiaia e l'area di piazza Mercato, quest'ultima punto di ritrovo di circa 25mila persone; sotto chiave sono finiti centinaia di articoli contraffatti e sono stati sanzionate diverse attività commerciali.

Le verifiche sono state effettuate dall'Unità Operativa Chiaia, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio ha pattugliato in particolare via Chiaia, via Vittorio Imbriani, vico Satriano e via Manzoni; tre esercizi commerciali sono stati sanzionati per violazioni come l'occupazione abusiva di suolo pubblico, la mancata certificazione di impatto acustico, l’assenza di licenza per la vendita di alcolici e l’omessa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per insegne e attività commerciali. In via Toledo gli agenti della stessa unità operativa hanno sequestrato un grosso quantitativo di merce, in vendita sulle bancarelle abusive in strada: complessivamente 1.892 pezzi tra cui bracciali, collane e anello, e 500 articoli contraffatti che sono stati sottoposti a sequestro penale.

I controlli, infine, hanno interessato anche l'area di piazza Mercato e piazza del Carmine, dove ogni anno si riuniscono decine di migliaia di persone per gli ultimi acquisti per la Befana o anche solo per guardare le bancarelle che tradizionalmente vengono allestite nelle piazze; la situazione, vista l'alta affluenza, è stata costantemente monitorata e, sebbene si stima che fossero presenti circa 25mila persone, non sono state registrate criticità di rilievo; in quel contesto sono stati effettuati otto sequestri di merce irregolare, tra cui giocattoli, borse e oggettistica di vario genere.