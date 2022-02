“Notte bianca della famiglia”: vaccini Covid a grandi e piccoli alla Casina Vanvitelliana L’evento si terrà sabato 5 febbraio, dalle 15 alle 23.30, alla Casina Vanvitelliana di Bacoli: tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Asl Napoli 2 Nord, dai 5 anni in su, potranno vaccinarsi.

A cura di Valerio Papadia

Una location suggestiva per un evento importante come l'estensione, il più possibile, della campagna vaccinale contro il Covid-19, fondamentale per contrastare la diffusione, e gli effetti, del virus: la "Notte bianca della famiglia", sabato 5 febbraio, darà la possibilità a grandi e piccini di ricevere la propria dose di vaccino contro il Coronavirus, nella cornice d'eccezione della Casina Vanvitelliana di Bacoli, nella provincia di Napoli. Come detto domani, sabato 5 febbraio 2022, dalle ore 15 alle ore 23.30, tutti i cittadini che risiedono nei comuni dell'Asl Napoli 2 Nord che vogliano essere vaccinati, possono recarsi alla Casina Vanvitelliana, che potranno poi anche visitare gratuitamente per l'occasione: l'iniziativa è aperta a tutti coloro che abbiano almeno 5 anni, ovvero a tutti quelli che sono in età vaccinabile contro il Covid-19.

L'evento è stato annunciato dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: