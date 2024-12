video suggerito

Nonnine fanno scoprire tre truffe nella provincia di Avellino grazie ai consigli dei carabinieri letti in città Tre anziane di età compresa tra i 70 e i 90 anni hanno fatto sventare altrettanti tentativi di truffa agli anziani nella provincia di Avellino: hanno riconosciuto la truffa grazie ai volantini affissi dai carabinieri in città con i consigli su come riconoscere il raggiro.

A cura di Valerio Papadia

Le forze dell'ordine stanno ponendo molta attenzione alla salvaguardia degli anziani, troppo spesso vittime di truffe e raggiri. Nella provincia di Avellino, ad esempio, i carabinieri hanno affisso, in molte città, volantini che forniscono consigli utili per riconoscere il raggiro: proprio grazie a questi consigli, a Solofra, Montoro e San Michele di Serino, tre anziane tra i 70 e i 90 anni hanno fatto scoprire e sventare ai militari dell'Arma altrettanti tentativi di truffa ai loro danni.

Il modus operandi utilizzato dai malviventi è il medesimo in tutte e tre le circostanze: le anziane vittime sono state contattate telefonicamente e gli è stata chiesta una somma di denaro per aiutare un parente in difficoltà. In tutti e tre i casi, però, le nonnine, memori dei consigli dei carabinieri letti in città, hanno allertato i parenti che, a loro volta, hanno informato i militari dell'Arma; sono in corso le opportune indagini per identificare i malviventi.

Soltanto qualche giorno fa, proprio i carabinieri di Solofra e Montoro avevano incontrato la comunità locale per metterla in guardia sui pericoli delle truffe agli anziani. Il comandante della stazione dei carabinieri di Montoro ha parlato alla platea in una chiesa locale, fornendo suggerimenti utili a riconoscere i truffatori.