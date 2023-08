“Nonna, sta arrivando un pacco”, lei asseconda il truffatore e gli fa trovare i carabinieri Un 17enne è stato denunciato a Ischia (Napoli): ha tentato la truffa del finto nipote chiedendo 4.500 euro, la vittima ha chiamato il 112.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La donna al telefono ha finto di cascarci, ha chiacchierato con quello che si era presentato al telefono come il nipote e ha detto che non ci sarebbero stati problemi, avrebbe pagato lei quei 4.500 euro alla consegna. Ma, appena riagganciato, ha composto il 112: epilogo fuori programma, per un 17enne napoletano che, già convinto di avere i soldi in tasca, si è invece ritrovato faccia a faccia coi carabinieri.

È accaduto ad Ischia, dove il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, aveva preso di mira una anziana del posto. Probabilmente ne aveva studiato anche i movimenti e le abitudini e, una volta sicuro che fosse sola, era passato all'azione. Con la solita tecnica, quella della truffa del finto nipote. Le aveva telefonato e, qualificandosi come il parente, aveva messo in scena il copione: un pacco in arrivo con qualcosa che gli era veramente necessario, la cortesia di anticipare il denaro al corriere. E il colpo sarebbe stato non da poco: 4.500 euro in contanti.

La vittima, però, si è resa conto praticamente subito che quello al telefono non era il nipote e che si trattava solamente di un truffatore. E, invece di riagganciare, gli ha dato corda. Lo ha assecondato, dicendosi disponibile a ricevere il pacco e, naturalmente, a pagare quella somma pur di accontentare il nipote. "Trattativa" chiusa, e il 17enne è passato all'azione. Al suo arrivo davanti all'abitazione, però, ha trovato i carabinieri ad aspettarlo: i militari, ai quali la donna aveva raccontato tutto, lo hanno intercettato sulla soglia di casa, mentre cercava di entrare. Identificato, il giovanissimo è stato denunciato e riaffidato ai genitori.