in foto: Nonna Silvia, al secolo Silvia Raccio, 103nne di San Potito Sannitico.

Festa per pochi, causa Covid, a San Potito Sannitico per i 103 anni di nonna Silvia, al secolo Silvia Raccio. Anche l'amministrazione comunale del comune casertano ha voluto mandare i propri auguri, rigorosamente virtuali, a Nonna Silvia che in città è particolarmente conosciuta. Proprio il sindaco del paese, Francesco Imperadore, ha voluto condividere i propri auguri sui social network.

"In un periodo particolare come questo, terribile soprattutto per le persone anziane". ha detto il primo cittadino di San Potito Sannitico, "questo compleanno speciale perché a tre cifre, ci riempie il cuore di gioia”. Assieme a quelli del sindaco Francesco Imperadore, sono arrivati gli auguri anche da parte dell'intera amministrazione comunale, che per ovvi motivi di sicurezza legati alla pandemia da Coronavirus ha preferito dare gli auguri "a distanza" a Nonna Silvia. Classe 1918, Silvia Raccio è nata pochi mesi prima della fine della Prima Guerra Mondiale (che all'epoca era conosciuta come "Grande Guerra"), ed è stata una giovane madre durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale (iniziata in Italia nel 1940, quando Nonna Silvia aveva 22 anni) dichiarato il primo cittadino. Ed oggi, seppur a distanza, figli, nipoti e pronipoti hanno voluto festeggiare il traguardo delle 103 candeline: pochissimi i presenti, per ovvi motivi, rispetto agli anni scorsi. Ma nessuno ha voluto far mancare il proprio affetto anche a distanza, verso la storica "nonnina" di San Potito Sannitico, comune dell'Alto Matese casertano a dispetto del nome che richiama invece la provincia sannitica (di cui ha fatto parte, tuttavia, fino al 1945).