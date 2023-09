“Nonna c’è un pacco per me, paga 1.300 euro”: 80enne non ci casca e fa arrestare truffatore a Melito In manette è finito un 25enne di Afragola, arrestato dai carabinieri, che si sono appostati all’esterno dell’abitazione dell’anziana, vittima designata del raggiro.

A cura di Valerio Papadia

Quella del finto nipote è ormai, purtroppo, una tecnica consolidata con la quale i malviventi si approfittano di anziani in difficoltà per truffarli. A Melito, nella provincia di Napoli, una donna di 83 anni non ci è cascata e ha fatto arrestare il suo aguzzino: in manette, arrestato dai carabinieri, è finito Michele Migliaccio, 25enne di Afragola già noto alle forze dell'ordine.

L'anziana donna è stata contattata dal truffatore, che si è finto suo nipote: "Nonna, sta arrivando un pacco urgente per me, paga tu il corriere" le ha detto il malvivente al telefono. La "nonna" avrebbe dovuto consegnare 1.300 euro in cambio del pacco. In attesa che arrivasse il corriere, però, l'83enne è stata assalita da un dubbio e ha contattato il 112.

Nel pacco c'erano soltanto cialde di caffè

I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Marano, in pochi minuti, si recano presso l'abitazione dell'anziana: in borghese, i militari dell'Arma si appostano all'esterno della casa della vittima designata del raggiro. Pochi istanti dopo, il finto corriere si presenta alla porta dell'83enne: i carabinieri assistono allo scambio e intervengono, arrestando il truffatore; all'interno del pacco soltanto alcune cialde di caffè. Arrestato, il 25enne dovrà ora rispondere di tentata truffa aggravata.