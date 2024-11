video suggerito

Non vuole pagare, picchiato dai parcheggiatori abusivi davanti a Villa dei Fiori di Acerra Due parcheggiatori abusivi sono stati portati in carcere per l’aggressione a un automobilista avvenuta il 4 ottobre ad Acerra (Napoli); indagini per risalire all’identità del terzo complice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Aveva parcheggiato l'automobile nei pressi di Villa dei Fiori, ad Acerra (Napoli) ma si era rifiutato di pagare l'abusivo. Era quindi partita una discussione, rapidamente sfociata in pestaggio: il parcheggiatore lo aveva picchiato insieme a due "colleghi", procurandogli lesioni tali da dover ricorrere alle cure sanitarie. Le indagini hanno portato all'arresto di due dei presunti responsabili, rinchiusi in carcere con l'accusa di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate e minacce aggravate in concorso con un terzo uomo che resta al momento da identificare.

La vicenda risale allo scorso 4 ottobre, la vittima è un uomo che aveva lasciato l'automobile nelle vicinanze della struttura sanitaria di Acerra. In sede di denuncia, sporta alla Polizia di Stato, aveva raccontato di essere stato avvicinato da una persona che gli aveva chiesto dei soldi per la sosta, di essersi opposto e di essere stato aggredito per questo motivo; dopo averlo pestato i tre avevano anche provato a impossessarsi dei suoi oggetti personali ma non ci erano riusciti.

Le indagini sono state svolte dai poliziotti del commissariato di Acerra e coordinate dalla procura della Repubblica di Napoli; le risultanze hanno portato all'identificazione dei due e, quindi, all'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Nola ed eseguita da personale della Polizia di Stato nelle prime ore di oggi, 27 novembre. Dopo le formalità di rito i due sono stati accompagnati nella casa circondariale di Poggioreale in attesa di giudizio. Proseguono gli accertamenti per risalire all'identità del terzo responsabile; è verosimile che si tratti di un altro parcheggiatore abusivo.