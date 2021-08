Non si ferma all’alt e si scontra con le moto dei poliziotti: arrestato un 18enne a Napoli Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato su via Cesario Console a Napoli, dopo un breve inseguimento con la polizia: non si era fermato all’alt a bordo del suo motorino ed ha finito per scontrarsi con una moto degli agenti, finendo al suolo. Era senza patente e senza assicurazione, deve ora rispondere anche di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha cercato di sfuggire ad un posto di blocco, ma alla fine ha speronato una motocicletta dei poliziotti durante l'inseguimento ed è franato al suolo. Si è conclusa così la breve fuga di F.D.A., un diciottenne napoletano che ora deve rispondere di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione, oltre a vedersi verbalizzate anche due multe per guida senza patente e mancata copertura assicurativa del mezzo stesso.

Il tutto è avvenuto in pochi minuti, quando il diciottenne a bordo del suo motorino stava sfrecciando a forte velocità lungo via Caracciolo, incappando però nei Nibbio dell'ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Intimatogli l'alt per un controllo, il giovane ha invece deciso di accelerare, dando il via ad un inseguimento verso via Cesario Console che si è concluso solo quando il giovane ha speronato una delle moto dei poliziotti, perdendo così il controllo del mezzo e rovinando sull'asfalto assieme allo stesso poliziotto, che nonostante la caduta è riuscito a bloccarlo. Le immagini sono state anche riprese da alcuni passanti, spaventati per l'inseguimento che si era sviluppato in pieno giorno, in una zona notoriamente piena di turisti e cittadini. Impauriti anche gli automobilisti che in quel momento si trovavano a passare, che si sono prontamente fermati per evitare di travolgere il ragazzo ed il poliziotto, finiti per terra anche se fortunatamente non hanno riportato ferite particolari. Per il diciottenne è scattato quindi l'arresto per i reati di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione, mentre il motorino è stato sottoposto a sequestro.