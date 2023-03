Non si ferma all’alt, catturato dai carabinieri: è un minorenne, sfuggiva al carcere Un 16enne, che da due settimane sfuggiva al carcere, fermato dai carabinieri dopo che non si era fermato all’alt alla guida di un’auto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non si è fermato all'alt, ed è stato inseguito dai carabinieri: quando lo hanno fermato, però, non solo è emerso che si tratta di un 16enne (e dunque senza patente) ma che su di lui pendeva anche un ordine di custodia cautelare nel carcere minorile di Nisida dal 15 febbraio, in seguito al quale il giovane aveva fatto perdere le sue tracce. I carabinieri lo hanno così trasferito nell'istituto sull'Isola delle Capre, mentre è ancora ricercato il passeggero che era con lui in auto e che è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Tutto è iniziato attorno alle undici a Scampia, su via Bakù: qui i carabinieri erano impegnati in un normale posto di blocco quando è passata una Fiat Panda con all'interno due persone, che dall'aspetto sembravano essere molto giovani. L'automobile però non si è fermata, ed anzi ha accelerato: circostanza che ha spinto i carabinieri ad inseguirli. Non è durata molto la fuga, perché poco dopo i carabinieri sono riusciti subito a bloccarli: il passeggero è riuscito in quel frangente a scendere e scappare, ma non ce l'ha fatta invece il giovane, che è risultato essere un volto noto all'ambiente: si tratta infatti di un 16enne che dallo scorso 15 febbraio sfuggiva al carcere dopo che il giudice gli aveva imposto la custodia cautelare in carcere a Nisida, dopo che il giovane continuava a scappare dalle comunità in cui era stato collocato in seguito a piccoli precedenti. E così per lui scattano anche le denunce per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale: portato nel carcere minorile di Nisida, ora i carabinieri cercano di dare un nome e un volto al passeggero che era in auto con lui. L'automobile, invece, è stata restituita alla società di noleggio dalla quale era stata presa.