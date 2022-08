Non ha sue notizie da 2 giorni e chiama i soccorsi: così salva il vicino di casa, colto da malore È accaduto questa mattina a Santa Maria a Vico, nel Casertano: un uomo del posto ha salvato la vita al vicino di casa 72enne, di cui non aveva più notizie.

A cura di Valerio Papadia

Da due giorni non riceveva più alcuna notizia del suo vicino di casa, un uomo di 72 anni che, nello stesso periodo di tempo, non aveva lasciato la sua abitazione: le circostanze hanno fatto preoccupare il suo vicino, che questa mattina, lunedì 22 agosto, ha allertato i carabinieri e gli ha salvato la vita. La storia arriva da Santa Maria a Vico, piccola cittadina della provincia di Caserta, dove questa mattina i carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso l'abitazione del 72enne: come detto, il suo vicino di casa, allarmato dall'assenza di notizie, ha telefonato ai militari dell'Arma affinché verificassero le condizioni di salute dell'anziano.

I carabinieri, attraverso una delle finestre dell'appartamento del 72enne, hanno notato l'anziano riverso sul pavimento: immediatamente i militari hanno fatto irruzione in casa e lo hanno soccorso; verosimilmente, l'uomo era stato colto da un malore, perdendo i sensi e non riuscendo a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno rianimato il 72enne e lo hanno poi trasportato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato sottoposto ad approfonditi esami clinici per testare le sue condizioni di salute; da quanto si apprende, ad ogni modo, il 72enne non sarebbe in pericolo di vita. Provvidenziale la telefonata del suo vicino al 112, che ha permesso di portare al 72enne i soccorsi necessari.