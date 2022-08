Non gli servono da bere, lui prende la pistola e spara all’impazzata Chiede alcolici al bancone, i titolari glieli rifiutano: lui estrae la pistola e inizia a sparare. Nessun ferito ma tanta paura: l’uomo è stato arrestato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non gli servono da bere, lui va in escandescenze e inizia a sparare con una pistola che aveva portato con sé. Tanta paura ma, miracolosamente, nessun ferito. La vicenda è accaduta a Lauro, nella provincia di Avellino a ridosso del lato nord della piana vesuviana, territorio che fa da cerniera con la provincia di Napoli. I carabinieri lo hanno arrestato e messo ai domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi.

Tutto è accaduto all'interno di un circolo ricreativo della città: l'uomo, che vive in zona, avrebbe chiesto degli alcolici ma di fronte al rifiuto dei titolari ha iniziato ad inveire contro di loro, fin quando non ha estratto la pistola che teneva con sé, una semiautomatica. A quel punto, ha anche esploso due colpi completamente a caso, che solo per una serie di incredibili coincidenza non hanno colpito nessuno dei presenti in quel momento. Gli avventori, terrorizzati, hanno iniziato a scappare in preda al terrore.

Poco dopo gli agenti del commissariato locale sono giunti sul posto, raccogliendo testimonianze ed effettuando i rilievi del caso. Al termine delle fasi di identificazione, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, su richiesta della Procura irpina, hanno emessa un'ordinanza di arresto ai domiciliari.

Il circolo chiuso per 15 giorni

Nelle scorse ore, gli stessi Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno chiuso per 15 giorni lo stesso circolo ricreativo di Lauro "poiché teatro di una violenta lite avvenuta all’interno del locale per futili motivi", su ordine del Questore di Avellino.

Tutte le attività sono state sospese per 15 giorni in base all'articolo numero 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Perché? L'articolo prevede la sospensione della licenza di un locale nel quale: