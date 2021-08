Non è d’accordo con la multa e picchia il vigile: 50enne denunciato all’aeroporto di Capodichino Denunciate anche le figlie del 50enne, che a loro volta hanno aggredito un’agente della Municipale. I vigili erano impegnati a controllare le automobili in sosta all’esterno dell’aeroporto di Capodichino quando sono stati avvicinati dall’uomo, che aveva ricevuto un verbale poco prima e che ha colpito uno di loro con un pugno.

A cura di Valerio Papadia

Un agente della Polizia Municipale di Napoli è stato aggredito, colpito con un pugno, da un uomo che non era d'accordo con una multa ricevuta poco prima: è accaduto all'esterno dell'aeroporto di Capodichino. Con l'estate e l'aumento del flusso di viaggiatori nello scalo partenopeo, sono aumentati anche i controlli delle forze dell'ordine. Alcuni agenti della Municipale appartenenti all'Unità Operativa San Giovanni si trovavano all'esterno del terminal Arrivi e stavano controllando le auto in sosta, quando sono stati avvicinati da un uomo – un 50enne residente ad Afragola – che poco prima aveva ricevuto una multa per divieto di sosta e che chiedeva, minacciando gli agenti, che il verbale venisse annullato. Nonostante gli inviti alla calma, il 50enne non solo ha continuato a minacciare i vigili, ma ha colpito uno di loro con un pugno in pieno volto.

Un collega dell'agente ferito è intervenuto per fermare l'uomo e, dopo una breve colluttazione, ci è riuscito: mentre stava ammanettando il 50enne, però, l'agente è stato aggredito dalle sue figlie, che nel frattempo erano arrivate sul posto. È stato necessario così l'intervento di un'altra pattuglia per riportare la calma: sia l'uomo che le sue figlie sono stati identificati e sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per aggressione e resistenza a Pubblico Ufficiale.