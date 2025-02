Non accetta la fine della relazione: la stalkera e le buca le gomme dell’auto: arrestato

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sorpreso a bucare le gomme dell'auto dell'ex compagna, dopo averla stalkerata per mesi: un 41enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere di atti persecutori e danneggiamento. L'arresto è avvenuto in "flagranza differita": per la vittima, una 45enne del Centro Storico partenopeo, un sospiro di sollievo, visto che aveva denunciato le molestie e le stalkerizzazione subite nei mesi passati.

Le molestie e le aggressioni

Si erano lasciati lo scorso novembre: ma lui non ha mai accettato la fine di questa storia, ed ha in iniziato a perseguitarla. Lui, 41enne vomerese, ha iniziato a molestare lei, 45enne del centro storico, arrivando a minacciarla e aggredirla più volte. A nulla sono valse le denunce della donna: l'uomo ha continuato a infastidirla e molestarla, fin quando la scorsa notte è arrivato a bucarle le ruote dell'auto. Lei però, nascosta in casa dietro una tenda, ha ripreso il tutto, e ha mandato poi il video ai carabinieri. In breve tempo, i carabinieri hanno ricostruito il tutto e raggiunto l'uomo: in auto aveva ancora un coltello a serramanico che con ogni probabilità era stato usato per bucarle le ruote. L’uomo è stato così arrestato in flagranza differita e dovrà rispondere di atti persecutori e danneggiamento.

Cos'è la flagranza differita

La flagranza differita è un istituto giuridico che permette di considerare in stato di flagranza l'autore di un reato per il tempo necessario alla sua identificazione, entro un limite stabilito dalla legge, attraverso la documentazione video-fotografica o di altri evidenti elementi indiziari di natura oggettiva, consentendone così l'arresto in tempi ridotti.