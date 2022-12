Noa canta “Beautiful that way”, colonna sonora de “La vita è bella”: sorpresa sul Lungomare di Napoli La cantante israeliana, dopo essersi concessa un pranzo in uno dei tanti ristoranti che sorgono sul Lungomare, si è esibita nel suo più grande successo accompagnata da un mandolino.

A cura di Valerio Papadia

Dev'essere stata una sorpresa per i tanti turisti e cittadini che, in quel momento, affollavano il Lungomare di Napoli, imbattersi nella famosa cantante Noa che intona uno dei suoi più grandi successi, nonché una delle canzoni più belle e commoventi che siano mai state scritte: "Beautiful that way", colonna sonora del film "La vita è bella" di Roberto Benigni.

La cantautrice israeliana – che ha anche la cittadinanza italiana – nella giornata di ieri, giovedì 29 dicembre, si è concessa un pranzo da Antonio e Antonio, uno dei tanti ristoranti che sorgono sul Lungomare di Napoli. Poi, accompagnata da un uomo che suona il mandolino, Noa ha intonato forse il suo brano più celebre, conosciuto in tutto il mondo grazie al film premio Oscar del regista toscano.

L'esibizione improvvisata di Noa è stata immortala in un video, che è stato poi pubblicato su TikTok e ha fatto il giro delle altre piattaforme social: tantissimi i fan che hanno commentato estasiati, plaudendo alla bellissima e riconoscibilissima voce della cantante israeliana. Tanti i complimenti anche per l'uomo – sconosciuto – che accompagna l'esibizione di Noa con il suo mandolino, strumento che si sposa perfettamente con le sonorità del brano.