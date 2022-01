No Vax a Napoli, la protesta fallisce: Povia non c’è, Franzoni portato in Questura Affluenza esigua in piazza Dante per la manifestazione No Vax e No Green pass programmata per le 15. Nicola Franzoni, uno dei leader del movimento, portato in Questura.

A cura di Valerio Papadia

Doveva essere il momento clou della manifestazione No Vax e No Green pass organizzata oggi, 15 gennaio, alle ore 15 in piazza Dante, nel centro storico di Napoli: stiamo parlando del concerto di Povia, noto cantante, vincitore del Festival di Sanremo nel 2006, recentemente vicino proprio alle ideologie dei manifestanti. L'esibizione era stata annunciata, insieme alla manifestazione, sui social network, ma Povia questo pomeriggio a Napoli non si è mai presentato e, di conseguenza, il concerto è saltato. Pochi anche i manifestanti si sono presentati in piazza Dante: come ha spiegato Nicola De Pompeis, uno dei leder del movimento dei cosiddetti "Gilet arancioni", la scarsa affluenza è stata causata dalle altre manifestazioni No Vax e No Green pass organizzate in concomitanza a Roma e a Milano; in molti, come sottolinea De Pompeis, per la presenza di "personaggi molto importanti", hanno infatti preferito partecipare alla manifestazione nella Capitale.

Nicola Franzoni, leader No Vax, portato in Questura

Alla manifestazione di piazza Dante era atteso anche Nicola Franzoni, leader No Vax, recentemente balzato alle cronache per le sue brutte parole sulla morte di David Sassoli: era stato proprio lui, in un video pubblicato sui social, ad annunciare la manifestazione di Napoli. Da quanto apprende Fanpage.it, poco prima di arrivare in piazza Dante, a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli, Franzoni è stato fermato dalla polizia e portato in Questura. Appresa la notizia, un piccolo gruppo di manifestanti, tra cui il generale Pappalardo, leader dei "Gilet arancioni", si è sposato da piazza Dante in via Medina, dove sorge la Questura di Napoli, per capire le motivazioni per le quali Franzoni sia stato portato negli uffici di polizia.