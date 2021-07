Fiocco azzurro in casa del famoso cantante partenopeo Nino D'Angelo: è nato il quarto nipotino, Gaetano, figlio di Antonio D'Angelo (detto Toni), primogenito dell'ex caschetto biondo e della giornalista casertana Roberta Buonpane. Il piccolo ha preso il nome del papà di Nino D'Angelo, appunto Gaetano. Il noto cantante napoletano, che ha compiuto 64 anni lo scorso 21 giugno, è dunque diventato nonno come detto per la quarta volta: prima di Gaetano, infatti, D'Angelo ha avuto una nipotina e due nipotini.

È stato lo stesso cantante, sulle sue pagine social, a pubblicare la foto del nipotino appena nato e a diramare le prime informazioni su Gaetano: "Eccolo… 3 chili e 800. Si chiama Gaetano D'Angelo ed è il quarto dei miei nipoti… Che bellezza" ha scritto Nino D'Angelo, corredando la fotografia di tanti cuoricini, a simboleggiare la gioia per la nuova nascita.

Chi è Toni D'Angelo, primogenito di Nino

Ma chi è il figlio di Nino D'Angelo che gli ha regalato il quarto nipotino? Antonio D'Angelo, conosciuto come Toni, regista e sceneggiatore, è il primogenito del cantante partenopeo, nato dalla sua unione con Annamaria Gallo nel 1979 (dal matrimonio è nato anche, nel 1983, Vincenzo, giornalista). Nato a Napoli il 6 dicembre del 1979, Toni D'Angelo da bambino si trasferisce a Roma insieme al papà Nino e alla mamma. Da giovanissimo comincia ad interessarsi al cinema e comincia la sua carriera facendo da aiuto-regia al noto cineasta Abel Ferrara. Nel 2002 escono i primi suoi lavori, una serie di cortometraggi, mentre è del 2007 il suo primo lungometraggio "Una notte", candidato ai David di Donatello per i registi esordienti.