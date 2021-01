in foto: L’automobile finita fuori strada ad Ospedaletto d’Alpinolo.

Disagi alla circolazione ancora molto forti in tutta l'Irpinia a causa delle nevicate delle scorse ore. E non sono mancati gli incidenti, soprattutto in Alta Irpinia. Già nella giornata di ieri, gli interventi delle forze dell'ordine si erano moltiplicati soprattutto nella zona del Lago Laceno, per soccorrere decine di automobilisti rimasti bloccati con le proprie vetture lungo la strada, sorpresi da una nuova nevicata proprio mentre tornavano da una giornata in riva al lago innevato.

Quest'oggi sono stati ancora numerosi gli interventi dei vigili del fuoco avellinesi in tutta la provincia irpina ed in particolare nelle zone dei Monti Picentini. Ad Ospedaletto D'Alpinolo, in contrada Utracchi, una macchina è finita fuori strada a causa dell'asfalto bagnato. Tanta paura per la ragazza alla guida, ma nessuna conseguenza: l'automobile è finita oltre il guardrail ma è stata recuperata e messa in sicurezza, mentre la giovane non ha riportato ferite.

in foto: L’automobile finita fuori strada ad Ospedaletto d’Alpinolo.

Nella frazione Cassano Gaudino, nel comune di Roccabascerana, a finire fuori strada è stato un autocarro: anche qui, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino è riuscito a mettere in sicurezza il mezzo, con l'ausilio di una autogru, mentre per il conducente non ci sono state altre conseguenze. Diversi gli interventi anche ad Ariano Irpino, Grottolella e Montemiletto, tutte per recuperare veicoli rimasti bloccati nella neve lungo le strade. Salvati anche due alpinisti a Castel Saraceno, in provincia di Potenza ma a ridosso della provincia di Avellino, che erano rimasti bloccati in quota: necessario in questo caso l'intervento delle unità a bordo del gatto delle nevi.