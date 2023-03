Neonato ha crisi respiratoria, ginecologo colpito col tirapugni al Policlinico di Napoli Un ginecologo del Policlinico Vanvitelli è stato preso a pugni dai familiari di un neonato che aveva avuto una crisi respiratoria nel nido.

A cura di Nico Falco

Il neonato avrebbe avuto una improvvisa crisi respiratoria mentre era nel nido e sarebbe stato quindi trasferito nella Terapia Intensiva Prenatale, i familiari avrebbero incolpato il personale sanitario per il peggioramento delle condizioni di salute e uno di loro avrebbe sferrato un pugno in pieno volto a un ginecologo, colpendolo con un tirapugni di ferro. Retroscena, ancora in via ricostruzione, che ha portato al ricovero del medico, trasportato al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini con una ferita al sopracciglio e attualmente in osservazione. Il bimbo è stato trasferito in Rianimazione, le sue condizioni sarebbero gravi ma non critiche.

É successo questa mattina, 4 marzo, nel complesso degli Incurabili, del centro di Napoli, dove si trovano i reparti di ginecologia del Policlinico Vanvitelli. Coinvolti una ragazza che aveva appena partorito, la madre e il compagno di quest'ultima, un 41enne napoletano, ed alcuni familiari. Il bimbo, a quanto apprende Fanpage.it, soffrirebbe di una sofferenza prenatale e perinatale e si trovava nel Nido, dove erano consentite le visite dei familiari ma alla presenza del personale infermieristico. Il piccolo questa mattina avrebbe però avuto una crisi respiratoria, con conseguente cianosi, e sarebbe stato trasferito d'urgenza nella Tin.

I familiari avrebbero aggredito sia il personale sanitario sia il ginecologo, che aveva seguito la gravidanza ma non il parto, e che in quel momento, finito il turno, si trovava sulle scale e stava lasciando l'ospedale. I responsabili dell'aggressione sono stati identificati dalla Polizia di Stato, la posizione del 41enne, che avrebbe sferrato il colpo col tirapugni, è attualmente al vaglio. L'episodio segnalato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che evidenzia: è l'aggressione numero 10 a Napoli dall'inizio dell'anno, la quindicesima considerando i territori coperti dall'Asl Napoli 1 e dall'Asl Napoli 2.