video suggerito

Neonata morta dopo 6 giorni di vita, aperta un’inchiesta a Nocera: si attende l’autopsia Si continua ad indagare per la morte della neonata di soli 6 giorni, morta a Nocera giovedì scorso. Si attendono gli esiti dell’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Era nata da soli 6 giorni la neonata morta a Nocera Inferiore: sul suo decesso, è stata aperto un fascicolo d'inchiesta, mentre sarà l'autopsia a chiarire cosa sia accaduto. La piccola è stata portata all'ospedale Umberto I in condizioni che sarebbero apparse fin da subito disperate, morendo poco dopo. Non sono ancora chiare le circostanze della morte, né di cosa sia accaduto nei tre giorni in cui la piccola ha vissuto dopo la nascita e l'uscita dall'ospedale.

La piccola era infatti uscita dall'ospedale di Aversa dopo il parto della madre, e da tre giorni era a casa con i genitori. Poi, la corsa in ospedale a Nocera a bordo di un'ambulanza del 118 ed un'automedica, la piccola che viene presa in carico da medici e infermieri, e il decesso avvenuto alle prime luci dell'alba di giovedì 17 ottobre, mentre si apprestava a ricevere le cure del personale sanitario nocerino. La notizia, che ha gettato nella disperazione la famiglia, ha fatto scattare subito le indagini. Massimo riserbo da parte degli inquirenti, che non tralasciano alcuna pista.

Sarà l'autopsia a tentare di chiarire cosa le sia accaduto. La piccola infatti, apparentemente, non presentava patologie ed era tornata a casa serenamente con la madre dopo il travaglio del parto. Le indagini proseguono: maggiore chiarezza si avrà quando ci saranno i risultati dell'autopsia, che potrebbero indicare con più certezza le esatte cause del suo decesso, a soli sei giorni di vita.